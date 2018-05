"Il répétait : 'Laisse-toi faire, sinon je te tue'" : la première victime violée par David Ramault témoigne

DRAME - David Ramault, 45 ans, a été mis en examen et écroué pour la séquestration, le viol et le meurtre, d'Angélique, 13 ans. En 1996, il avait déjà été condamné pour le viol d'une enfant du même âge et les agressions sexuelles de trois autres femmes d'une quarantaine d'années. Noémie, la première victime, s'est confiée à La Voix du Nord.