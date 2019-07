INFO LCI – VTC clandestin qui a traîné un policier sur 200m : une information judiciaire ouverte ce jeudi

La voiture tourne à droite, vers Invalides. Cinquante mètres plus loin, voyant la vitesse augmenter, le policier tente d’extraire sa main en tirant le volant vers la droite. Le véhicule finit sa course dans des palissades de chantier, non sans avoir frôlé un arbre qui aurait pu être fatal au gardien de la paix. Ce dernier souffre d’une fracture du fémur. Le chauffeur, 41 ans, est interpellé. Son profil est inquiétant : son permis est suspendu, il est en état d’ébriété, il a utilisé un compte d’une plateforme de VTC qui ne lui appartient pas, il n’a aucune carte professionnelle et est connu pour de multiples délits routiers.

Un vrai compte au nom d’une plateforme de VTC, mais très certainement sous-loué à un conducteur qui ne coche pas les cases pour pouvoir ouvrir son propre compte car il est sans permis et son casier judiciaire n’est pas vierge. Ce type de magouilles, les policiers des Boers, la police des taxis parisienne, en constatent régulièrement. "Quasi-quotidiennement des chauffeurs qui ne sont pas inscrits à leur noms sur les plateformes sont interpellées par les Boers, principalement dans les aéroports. Le gain est à la fois pour celui qui vraisemblablement loue son compte et celui qui va l’utiliser et qui est généralement dans l’incapacité de fournir une carte professionnelle, un permis de conduire et un document d’identité valide pour s’inscrire auprès des plateformes", détaille auprès de LCI Yvan Assioma, secrétaire régional Paris du syndicat Alliance.