Justice : la prescription a-t-elle encore un sens ?

"Il y a le risque de dépérissement des preuves et de décrédibilisation des témoignages avec le temps. Si on juge un viol ou une agression sexuelle, 20, 30, 40, 50 ans après les faits, quelle est la garantie qu'on se souvienne parfaitement", met en garde Me Margot Fontaine, avocate au cabinet Boyer-Fontaine. Toutefois, les progrès de la police, l'ADN, la vidéosurveillance, la multiplication des traces numériques pourraient bientôt permettre d'établir les crimes de plus en plus anciens et conforter les témoignages, par nature, fragiles.