VIDÉO - La fille de Cédric Chouviat interpelle Emmanuel Macron et réclame la suspension des 4 policiers

"Aujourd'hui je voulais prendre la parole pour m'adresser directement au président de la république, Emmanuel Macron" : ces mots sont ceux de Sofia, la fille de Cédric Chouviat, qui, d'une voix tremblante, a pris la parole ce mardi lors d'une conférence de presse organisée par la famille et ses avocats. La jeune femme, qui a perdu son père, étouffé lors d'un contrôle de police tendu à Paris le 3 janvier dernier, a notamment réclamé des réponses aux questions qu'elle et ses frères et sœurs se posent encore, près de six mois après le drame.

"On s'interroge et on attend des réponses, on attend une prise de parole qui pourrait nous mettre d'accord et nous soulager", a poursuivi la jeune femme. "Car depuis le 3 janvier on est dans l'attente, ça nous pèse énormément dans notre chagrin, notre peine, notre vie de tous les jours", et ce pour tous les membres de sa famille, qu'elle a énuméré en finissant par sa mère, "seule" désormais. "On a un sentiment de peur et d'impunité et on aimerait que ça cesse. On peut plus vivre dans cette interrogation là", assure Sofia. "Alors j'attends une réponse. Immédiate, s'il vous plait."