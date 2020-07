La justice française souffre de 3 maux, lesquels ?

Le premier mal dont souffre la justice française est la lenteur des procédures. En moyenne, il se passe deux ans et neuf mois entre le début de l'instruction et la décision de renvoyer l'affaire ou non devant les tribunaux. Le deuxième concerne l'exécution des peines. Elles ne sont pas toujours appliquées en France. Pour finir, selon le nouveau garde des Sceaux, les juges et les procureurs sont plus puissants que jamais, sans avoir à rendre de compte. Comment expliquer tout cela ?



