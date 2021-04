La justice qu'on ne comprend pas

Pour les Français, la cause est entendue. Ils sont huit sur dix à trouver que les juges sont trop indulgents. Le ministère de la Justice propose des statistiques qui vont en sens contraire. Mais cela ne convainc pas. Pour cause, les agressions contre les personnes, les règlements de compte entre bandes de jeunes, et les attaques réitérés contre les policiers et les pompiers accaparent l'actualité. Pour la plupart des citoyens, la responsable c'est la Justice qui ne sanctionne pas suffisamment. Est-ce vraiment le cas ?