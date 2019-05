Stand LBGT dégradé en Vendée : des étudiants d'un établissement catholique impliqués

La Ligue des droits de l'homme, AIDES, le Planning familial 85, Trans Inter action et le centre LGBT Vendée tient pour responsable la Manif pour tous, qui porte un "discours de haine" envers cette manifestation chaque année. Les associations ont porté plainte, mais le mouvement anti Mariage pour tous s'est dédouané, condamnant ces actes "inqualifiables et odieux" et affirmant n'avoir "aucun lien" avec ces jeunes.





De son côté, le président du conseil départemental de la Vendée, Yves Auvinet (divers droite), a "condamné avec la plus grande fermeté" ces comportements "inacceptables".