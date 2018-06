VIDÉO - Ce que l'on sait du parcours d'Ahmed H., cadre présumé de Daech qui avait obtenu le statut de réfugié en France

Arrivé en France à l'été 2016, il n'a été détecté par les services de renseignement français qu'environ un an plus tard.





En Irak, il a d'abord été donné pour mort, avant que l'État irakien n'émette un mandat d'arrêt à son encontre en mars 2015. Il aurait ensuite quitté le pays à l'été 2015.





Il passe d'abord par la Turquie, la Grèce, où il donne ses empreintes, puis la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Hongrie, et l'Autriche. Nous sommes alors en décembre 2015. Ahmed H. se rend ensuite en Allemagne, puis depuis Cologne, prend un train pour la France. Il arrive à Paris en juin 2016.





Il se rend ensuite à Calais, puis en Normandie : Caen, Honfleur, et enfin Lisieux où il s'installe en décembre 2017. Entre-temps, Ahmed H. avait demandé l'asile à l'Ofpra, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui accorde le statut de réfugié le 26 juin 2017 et lui donne une carte de résident pour 10 ans dans le pays.





Selon Gérard Collomb, Ahmed H. a été suivi par les services de renseignement "le mois suivant" la délivrance de son statut de réfugié. Le 7 décembre, le parquet de Paris décide d'ouvrir une information judiciaire le concernant et le 6 mars dernier, les policiers de la DGSI (Direction général de la sécurité intérieure) l'arrêtent à son domicile de Lisieux.