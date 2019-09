VIDÉO - Éric Dupond-Moretti invite Jean-Luc Mélenchon à "se prendre une bonne petite camomille" avant son procès

JOUTE VERBALE – Jean-Luc Mélenchon est convoqué avec cinq de ses proches, les 19 et 20 septembre à Bobigny, pour répondre des incidents ayant émaillé la perquisition au siège de LFI en octobre 2018. Face à lui, Éric Dupond-Moretti défendra les policiers bousculés. Jeudi soir, l’avocat a vivement répondu au chef de file de LFI, qui parle d’un "procès politique".

"Je sais qu'il s'agit de me condamner, nous sommes convoqués à une condamnation publique ! Mme Belloubet (la ministre de la Justice) a décidé d'organiser un spectacle. Il lui en cuira politiquement." C’est peu dire que, jeudi, à la maison de l'Amérique latine de Paris, Jean-Luc Mélenchon a rué dans les brancards quand il s’est agi d’évoquer son procès à venir, les 19 et 20 septembre à Bobigny, pour répondre des accrochages avec des policiers lors des perquisitions très mouvementée l’an dernier au siège de la France insoumise (LFI) et au domicile de son chef de file. L’avocat Éric Dupond-Moretti y défendra, lui, les policiers bousculés. Jeudi soir sur RTL, il a tenu à répondre à Jean-Luc Mélenchon.