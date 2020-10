Meurtre de Samuel Paty : des chefs d’accusation lourds contre les sept personnes mises en examen

Outre l'émotion suscitée par la disparition de l'enseignant Samuel Paty, il y a également l'enquête sur le meurtre. A cet effet, les gardes à vue sont terminées et sept personnes ont été mises en examen. Parmi elles, six ont été interpellées pour complicité d'assassinat terroriste. A travers cette décision, la justice a voulu frapper fort en envoyant un message sans aucune ambiguïté.



Pour les juges, tous les suspects ont joué un rôle dans cet attentat à commencer par un parent d'élève. Celui-ci aurait mené la fronde avec des vidéos contre Samuel Paty. Pour les enquêteurs, cette personne a été une sorte de "cerveau de l'opération". En effet, sans lui, l'attentat n'aurait peut-être jamais eu lieu. Les autres complices risquent également de lourdes peines.



