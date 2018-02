VIDÉO - "Mon fils n’a pas vu son père depuis plus d’un an" : la femme d'Yvan Colonna interpelle Macron

C’est le cri du cœur d’une mère dont le fils n’a pas vu son père depuis de longs mois. Emmanuel Macron a été interpellé ce mardi soir dans une rue d'Ajaccio par la femme d'Yvan Colonna (condamné à la réclusion à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac), qui l'a supplié de transférer en Corse son mari, actuellement détenu à Arles, dans les Bouches-du-Rhône.





"Bonjour, je suis la femme d'Yvan Colonna", a déclaré calmement Stéphanie Colonna, en approchant le président à la sortie du musée Fesch, à Ajaccio. "Mon fils de six ans n'a pas vu son père depuis un an et demi. S'il vous plaît, faites quelque chose (...) Ce n'est pas un animal, c'est un être humain", lui a-t-elle dit.