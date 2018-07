Vidéo montrant un policier frapper un détenu : le fonctionnaire mis en examen et libéré sous contrôle judiciaire

Le policier-stagiaire suspendu par le ministre de l’Intérieur après la diffusion d’une vidéo le montrant en train de frapper un détenu dans le tribunal de Paris a été été déféré ce samedi et présenté à un juge d'instruction. Il a été mis en examen dans la foulée pour violences par personne dépositaire de l'autorité publique et placé sous le statut de témoin assisté pour "faux". Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer des fonctions au sein du tribunal et sur la voie publique .

Les images tirées de caméras de vidéosurveillance du 9 juin dernier montrant le gardien de la paix donner des coups de pieds à un détenu avaient été révélées par le site Là-bas.org jeudi matin. Le parquet de Paris avait ouvert dans la foulée une enquête pour "violences par personne dépositaire de l'autorité publique" et "faux", ainsi qu’une enquête distincte pour "introduction frauduleuse dans un système automatisé de données" suite à l'extraction et la diffusion de l’enregistrement.





Les investigations avaient été confiées à l’IGPN, la police des polices. Jeudi soir, Gérard Collomb avait réagi en annonçant la suspension à titre conservatoire du fonctionnaire. "Le ministre d'Etat a pris connaissance ce jour de l'existence d'une vidéo présentant un comportement violent et inadmissible d'un gardien de la paix stagiaire dans l'enceinte du Tribunal de grande instance de Paris. Le ministre d'Etat condamne avec la plus grande fermeté ce comportement inadmissible qui vient nuire à l'image de l'ensemble des forces de sécurité", avait indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.