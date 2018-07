Vidéo montrant un policier frapper un détenu : la garde à vue du fonctionnaire prolongée

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a depuis réagi à cette vidéo "présentant un comportement violent et inadmissible d’un gardien de la paix stagiaire dans l’enceinte du Tribunal de Grande Instance de Paris". "Le Ministre d’Etat condamne avec la plus grande fermeté ce comportement inadmissible qui vient nuire à l’image de l’ensemble des forces de sécurité. Par conséquent, il a immédiatement décidé de la suspension, à titre conservatoire, du fonctionnaire en cause, dans l’attente des conclusions des enquêtes judiciaires et administratives", peut-on lire dans le communiqué.





Si le site internet "Là-bas si j'y suis" indique que la victime est un migrant, il s'agit en réalité d'un homme qui allait être jugé en comparution immédiate pour vol, explique une source proche du dossier à LCI. Le fonctionnaire était lui en stage.





Le Parquet de Paris a par ailleurs ouvert une enquête distincte du chef "d'introduction frauduleuse dans un système de traitement automatisé de données", confiée elle aussi à l'IGPN. Selon une source proche du dossier, elle porte sur le fait d'avoir extrait des images du système de vidéoprotection et de les avoir diffusées.