Mort d'Élisa Pilarski dans l'Aisne : Curtis, présumé coupable

Élisa Pilarski, 29 ans, a été tuée le 16 novembre 2019, dans une forêt de l'Aisne. Cette semaine, des expertises judiciaires accablantes désignent un suspect numéro un, Curtis, ce staff âgé de trois ans, enfermé dans un chenil depuis la mort d'Élisa. Elles contredisent la version du maitre Christophe Ellul, qui est aussi le compagnon de la jeune femme et celui qui a découvert son corps.



Les premières analyses désignent un animal présumé dangereux par sa nature et son dressage. Curtis a été introduit illégalement en France. Que risque Christophe Ellul, son propriétaire et par ailleurs compagnon de la victime, dont l'attitude trouble les enquêteurs ? Aujourd'hui, la mère d'Élisa, Nathalie, et son oncle Vincent, appellent au calme. Ils souhaitent avant tout faire leur deuil, et qu'elle puisse enfin reposer en paix.



