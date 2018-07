VIDÉO - Nordahl Lelandais entendu ce mardi : vers une nouvelle mise en examen ?

Cette audition intervient trois mois après un précédent interrogatoire, début avril, lors duquel le mis en cause avait expliqué la mort de l'enfant de 8 ans par un coup porté au visage alors qu'elle paniquait dans sa voiture où elle était montée dans la nuit du 26 au 27 août pour aller voir ses chiens. Depuis, "toutes les expertises" sur les restes de la victime et de ses vêtements retrouvés dans un endroit escarpé du massif de la Chartreuse en février ont été versées au dossier, selon une source proche du dossier. Pour la première fois depuis le début de la procédure, l'avocat de la famille de Maëlys sera présent et pourra prendre part à l'interrogatoire de l'ancien maître-chien de 35 ans, toujours détenu dans une unité psychiatrique dépendant de la prison de Lyon-Corbas.