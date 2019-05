"On a le droit de dépenser ses économies" : Balkany défend son train de vie au 3e jour de son procès

"Jusqu'à présent, on disait : 'Balkany, il dépense plus que ce qu'il gagne', mais on avait juste oublié quelle était la fortune de M. et Mme. Balkany qui était sur leur compte en banque", a expliqué l'édile de Levallois face aux caméras lors d'une suspension d'audience. "Ce n'est pas un délit de dépenser plus qu'on ne gagne. On a le droit de dépenser ses économies", a-t-il ajouté.





"Je ne suis pas très économe, donc on a dépensé, avec ma femme, nos économies", a également lancé Patrick Balkany, qui avec sa femme avait déclaré pendant plusieurs années moins de revenus que les seuls salaires qu'ils versaient à leurs

employés. Pendant l'instruction, les enquêteurs avaient disséqué le train de vie du couple, incompatible selon le fisc avec leurs revenus déclarés.