VIDÉO - Ouverture du procès de Claude Chossat, le "repenti" de la mafia corse

MAFIA - Claude Chossat, ancien membre de la mafia corse, est jugé par la cour d'assises d'Aix-en-Provence pour assassinat. L'accusé craint pour sa sécurité et pour celle de son entourage.

Quelques mois plus tard, Claude Chossat, son chauffeur et homme à tout faire, est arrêté à son retour de Suisse. Il accepte de collaborer avec la justice en donnant de précieuses informations sur le fonctionnement du gang. S'il dit alors reconnaître sa participation à l'opération ayant mené à la mort de Richard Casanova, le tireur serait selon lui son ancien patron. Il devient de fait le premier "repenti" corse mais ne bénéficie pas légalement de ce statut, le programme de protection ne couvrant pas les affaires criminelles.

Depuis sa collaboration avec la justice, Claude Chossat dit craindre pour sa sécurité. "Le retour en prison, pour moi, c'est la mort", avait déclaré l'accusé en 2018 devant la cour d'appel de Bastia où il était notamment jugé pour escroquerie. Ses avocats avaient souhaité le dépaysement du procès, une demande rejetée par le parquet général des Bouches-du-Rhône.

"Mais des mesures de sécurité nous ont été garanties", a expliqué à nos confrères de l'AFP Me Edouard Martial, l'avocat de Chossat: "Nous aurons chaque jour une escorte pour nous amener et nous raccompagner au restaurant et à notre lieu d'hébergement". "Mon client se sent cerné, mais il fait tout pour vivre normalement et travailler", a insisté l'avocat, en dénonçant dans ce dossier "l'acharnement d'une partie civile qui ne veut rien lâcher, une famille Casanova qui tout à coup devient le chevalier blanc de la lutte contre le crime".

Avec Claude Chossat, accusé d'assassinat en bande organisée et d'association de malfaiteurs, un second accusé sera dans le box lundi à Aix-en-Provence: David Taddei, 45 ans. C'est lui qui aurait fourni tout un lot d'armes à Francis Mariani, dont un fusil M16 de calibre 223. Le procès doit se tenir jusqu'au 9 novembre.