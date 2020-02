Patrick Balkany donne de ses nouvelles au lendemain de sa sortie de prison

Il était en détention depuis cinq mois. Depuis mercredi soir, Patrick Balkany est libre même s'il doit encore purger en théorie deux peines de prison ferme, l'une de quatre ans pour fraude fiscale et l'autre de cinq ans pour blanchiment aggravé. L'ancien maire de Levallois-Perret sera fixé sur son sort le 4 mars et le 22 avril 2020 dans les deux affaires pour lesquelles il a été jugé en appel.



