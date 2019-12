Perquisition au siège de LFI : Jean-Luc Mélenchon condamné à trois mois de prison avec sursis

Le verdict est tombé pour Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise était poursuivi pour rébellion et provocation après la perquisition du siège de son parti en octobre 2018. Ce 9 décembre 2019, le tribunal de Bobigny l'a jugé coupable et l'a condamné à trois mois de prison avec sursis et 8.000 euros d'amende. Une décision dénoncée par Jean-Luc Mélenchon lui-même : il l'a qualifiée de "jugement politique" à la sortie de l'audience.