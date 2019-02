Affaire Fiona : pourquoi la mère de la fillette, condamnée à 20 ans de prison début 2018, est sortie de prison

Ainsi, la défense de Cécile Bourgeon n'avait pas eu la parole en dernier, ce qui est pourtant prévu dans le code de procédure pénale. Elle avait en outre été condamnée à deux infractions incompatibles : l’une pour coups mortels, l’autre pour non-assistance à personne en danger. Enfin, une demande de renvoi de procès avait été rejetée sans motivation et un expert avait été entendu par la cour sans qu'on lui fasse prêter serment.





La haute juridiction a donc suivi l’avis de l’avocate générale, cassant les condamnations et ordonnant un nouveau procès en appel. Il s'agira donc du troisième, le premier ayant tourné court suite à une querelle d'avocats. Ce faisant, elle permet à Cécile Bourgeon d’être libre. Et pour cause : lors de son procès en première instance, la cour d'assises du Puy-de-Dôme avait acquitté la jeune femme pour les coups mortels tout en la condamnant à cinq ans d'emprisonnement pour avoir fait croire à un enlèvement de l'enfant.