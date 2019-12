Policiers brulés à Viry-Châtillon : le verdict de l’affaire

C'est un verdict qui n'a pas contenté grand monde. Parmi les treize jeunes accusés d'avoir tenté de tuer des policiers à Viry-Châtillon (Essonne), le 8 octobre 2016, cinq ont été acquittés et huit condamnés à des peines allant de 10 à 20 ans de réclusion criminelle. Des peines trop légères pour les avocats des quatre policiers violemment agresser, et bien en deçà des 20 à 30 ans demandés par l'avocate générale.



