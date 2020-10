Procès Charlie Hebdo et Hyper Cacher : que peuvent apporter ces audiences aux victimes mais aussi aux citoyens ?

Le procès des attentats de janvier 2015 va démarrer sa cinquième semaine. Procès fleuve autour d'évènements qui ont bouleversé notre société. On se souvient de l'immense émotion après l'attaque de l'Hyper Cacher et du journal Charlie Hebdo. Pour les juges, le public, les récits qui résonnent dans l'enceinte du tribunal ne dureront que quelques minutes. Pour ceux qui sont venus témoigner à la barre, c'est commencer à accepter qu'ils ne sont coupables de rien et parfois se réconcilier avec des souvenirs qu'on ne voulait plus affronter.



