Procès des attentats de 2015 : des débats entre le droit et la morale

Amedy Coulibaly et les frères Kouachi, auteurs des attentats de janvier 2015, sont morts. La veuve du premier, elle, est soupçonnée d'avoir fui en Syrie. C'est dans ce contexte que le procès s'ouvre ce mercredi à Paris. Tous les regards se tournent à présent vers onze hommes, plus attirés par l'argent facile que par la religion, et qui risquent tous de finir leur vie en prison.



