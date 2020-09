Procès des attentats de Charlie Hebdo : qui sont les quatorze accusés ?

C'est un procès hors normes qui va s'ouvrir demain et pour neuf semaines devant la cour d'assises spéciale de Paris. Quatorze personnes seront jugées pour leur implication dans les attentats de janvier 2015 contre les locaux de Charlie Hebdo, une policière à Montrouge et le magasin Hyper Cacher. Aujourd'hui, Charlie Hebdo a republié en Une les douze caricatures de Mahomet avec ces mots " Tout ça pour ça". Quel sera l'enjeu réel de ce procès qui sera filmé ? Qui sont les accusés ?



