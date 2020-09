Procès des attentats de janvier 2015 : l'émotion des proches de victimes et des rescapés de l'Hyper Cacher

Ce procès des attentats de janvier 2015 doit nous faire comprendre comment des fanatiques ont pu tuer de sang-froid les journalistes de Charlie Hebdo et les clients juifs d'un supermarché aux portes de Paris. Mais la Cour d'assises spéciale, qui siège actuellement, permet aussi aux rescapés des attentats et aux proches des victimes de parler et d'exprimer leur douleur plus de cinq ans après les faits. Ces derniers ont demandé que cette audience ne soit pas seulement le procès de Charlie Hebdo, mais aussi celui de Montrouge et de l'Hyper Cacher.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.