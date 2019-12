Procès Kulik : Willy Bardon a tenté de se suicider à l'énoncé du verdict

Willy Bardon avait pris sa décision. Si la Cour d'assises le condamne à une lourde peine de prison, il tentera de mettre fin à ses jours. Il a été reconnu coupable de viol, d'enlèvement et de séquestration suivis de mort, et écope 30 ans de prison. Aussitôt, l'accusé met son projet à exécution. Il a été exfiltré et transféré dans un état grave au CHU d'Amiens. Durant le procès, Willy Bardon n'a cessé de clamer son innocence sans parvenir à convaincre.



