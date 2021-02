Saisies : arme fatale face aux truands et délinquants financiers

Ces voitures de luxe, ces yachts, ces avions et ces biens immobiliers ont été confisqués par l'État dans le cadre de procédure judiciaire. Une méthode de plus en plus courante dans des enquêtes financières ou dans des affaires de stupéfiants et de proxénétisme. L'objectif est de mettre la pression sur les suspects. Mais qu'advient-il de ce bien dont la valeur peut se chiffre en millions d'euros. Vous verrez que le malheur des uns fait le bonheur des autres.