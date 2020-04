Tribunaux au ralenti : comment la justice fait face ?

Le confinement a d'autres conséquences, notamment une résurgence des violences domestiques et conjugales mais aussi celles sur les enfants. Le fait d'être enfermé chez soi a exacerbé les situations de tension. Et la justice continue malgré tout de traiter les affaires en urgence. Toutes les autres jugées mineures ayant été reportées. Immersion au Palais de justice d'Amiens



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.