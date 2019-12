Verdict lourd dans le procès d’anciens dirigeants de France Télécom pour harcèlement

Le jugement dans le procès des anciens dirigeants de France Télécom a été très attendu. Trois hommes, dont l'ex-PDG Didier Lombard, étaient poursuivis pour harcèlement moral suite à plusieurs suicides dans l'entreprise entre 2007 et 2010. Ils ont été condamnés à un an de prison, dont quatre mois fermes et 15 000 euros d'amendes. L'entreprise écope de l'amende maximale de 75 000 euros.



