Vie privée : quelles sont les limites ?

Le droit à la vie privée est le fait d'avoir une vie intime notamment une vie familiale, une situation financière, une vie sexuelle, un souvenir personnel, et même une conviction politique et religieuse entre autres. Personne ne peut divulguer un élément de cette vie privée sans accord de l'individu, et ce, sur quelque support que ce soit. Dans le cas contraire, il s'agit d'une atteinte à la vie privée. Avec l'amplification des réseaux sociaux, la loi s'y afférent s'est vue ajouter l'idée de la vengeance pornographique. Les sanctions, elles, sont d'ordre civil et pénal. Mais y a-t-il des exceptions ?



