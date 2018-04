Soupçons de corruption en Afrique : la garde à vue de Vincent Bolloré prolongée

Deux des seize terminaux à conteneurs opérés par le groupe Bolloré en Afrique sont concernés par ces soupçons de corruption : le premier à Lomé, au Togo, et l’autre à Conakry, en Guinée. Les enquêteurs soupçonnent les dirigeants du groupe Bolloré "d’avoir utilisé leur filiale de communication Havas pour faciliter l’arrivée au pouvoir de dirigeants africains en assurant des missions de conseil et de communication sous-facturées. Et ce, dans un seul objectif : obtenir les concessions portuaires des lucratifs terminaux à conteneurs", indique Le Monde.





Le groupe du milliardaire breton a réagi mardi par la voie d'un communiqué. "Le Groupe Bolloré dément formellement que sa filiale de l’époque SDV Afrique ait commis des irrégularités. Les prestations relatives à ces facturations ont été réalisées en toute transparence", peut-on lire.