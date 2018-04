Vincent Bolloré mis en examen pour corruption d'agent public étranger

Vincent Bolloré, le PDG du groupe Bolloré et principal actionnaire de Vivendi, a été mis en examen, mercredi 25 avril dans la soirée, a appris l'AFP. L'annonce intervient après que l'homme d'affaires a été placé en garde à vue, depuis ce mardi, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte notamment pour "corruption d’agents publics étrangers", à propos des conditions d’obtention de concessions portuaires à son groupe en Afrique, en 2010.





Sa garde à vue avait été prolongée ce mercredi matin, ainsi que celles de trois autres dirigeants du groupe : Gilles Alix, le directeur général du groupe Bolloré, et Jean-Philippe Dorent, le responsable du pôle international de l’agence de communication Havas. Vincent Bolloré a été mis en examen pour corruption d'agent public étranger, complicité d'abus de confiance et faux et usage de faux. Jean-Philippe Dorent a été mis en examen pour abus de confiance et faut et usage de faux et est placé sous le statut de témoin assisté pour les faits de corruption.