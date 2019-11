Vincent Lambert : le CHU de Reims et son médecin comparaissent pour "non assistance à personne en danger"

L'affaire n'en finit plus. Quatre mois après l'arrêt des traitements qui ont entraîné la mort de Vincent Lambert, son médecin ainsi que le CHU de Reims vont comparaître devant le tribunal ce mardi 26 novembre pour "non assistance à personne en danger". Ils sont poursuivis par les parents de Vincent Lambert, qui s'opposait à l'arrêt des traitements de leur fils. Pour l'avocat des parents, Me Jean Paillot, il ne s'agit pas d'une "vindicte" à l'encontre des soignants. Il estime que "le médecin a franchi la ligne continue et il doit en répondre", a-t-il estimé. Me Paillot explique que le tribunal devra, notamment déterminer quel était l'état de santé réelle de Vincent Lambert, au moment de l'arrêt des soins. Car c'est tout l'enjeu de ce procès. "Lorsque le tribunal a été saisi de notre plainte, Vincent était encore en vie. C'était un avertissement à l'hôpital et au médecin pour qu'ils attendent la décision de l'ONU", explique aujourd'hui Me Paillot.