Vincent Lambert : le Conseil d'État valide l'arrêt des soins, ses parents tentent un nouveau recours

C'est une nouvelle étape franchie dans le feuilleton judiciaire Vincent Lambert. Le Conseil d'État a validé mercredi 24 avril la décision médicale d'interrompre les traitements contre l'avis des parents de ce patient tétraplégique de 42 ans en état végétatif depuis dix ans, devenu symbole du débat sur la fin de vie en France. La plus haute juridiction administrative a estimé que la décision collégiale d'arrêt des soins, prise le 9 avril 2018 par le CHU de Reims pour faire cesser ce qu'il qualifiait d'"acharnement thérapeutique" et d'"obstination déraisonnable" et contestée par une partie de la famille, était légale.





"Cette décision était prévisible, je ne vois pas très bien comment le Conseil d'État pouvait faire autrement, puisque l'état de Vincent s'était sensiblement dégradé, qu'il n'y avait rien d'autre comme élément nouveau", a commenté auprès de l'AFP le neveu du patient, François Lambert. Mais la décision du Conseil d'État ne marque toutefois pas l'épilogue de cette bataille judiciaire entamée il y a six ans sur le maintien ou non en vie de l'homme victime d'un accident de la route le 29 septembre 2008.