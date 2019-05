Vincent Lambert : le statut juridique de personne handicapée peut-il changer la donne ?

Vincent Lambert, malade en fin de vie ou handicapé cognitif ? C’est tout le débat, loin d’être clos, qui oppose depuis six ans les proches du patient. D’un côté, le clan de l’épouse Rachel et du neveu François, qui souhaitent mettre fin à ce qu’ils décrivent comme de l’"acharnement thérapeutique". De l’autre, le clan des parents, fervents catholiques opposés à l’arrêt des soins, dont la défense considère que les lois Leonetti et Claeys-Leonetti, s'appliquent aux personnes malades ou en fin de vie, non à une personne handicapée. "Nous prétendons que si Vincent Lambert est un jour malade ou en fin de vie, il n’y aura pas de difficulté pour arrêter ses traitements, mais tant qu’il n’est que handicapé et qu’il n’est pas malade ou en fin de vie, il n’y a pas du tout de raison d’arrêter son traitement, et ce traitement doit continuer à défaut de quoi il y aurait une discrimination à l’égard d’une personne handicapée", a expliqué Me Paillot sur les ondes de la radio canadienne, LCN.





Engagée en justice à leurs côtés, l’Union nationale des familles de traumatisés crâniens, insiste elle aussi sur le "handicap" de Vincent Lambert, tout comme une soixantaine de médecins signataires d’une tribune intitulée "Laisser mourir, faire mourir ou soigner ?" publiée dans Le Monde 20 mai dernier. "Vincent Lambert n’est pas en fin de vie. Il est en grave situation de handicap et n’a aucune assistance externe de fonction d’organe vital (poumons, cœur, reins)", écrivent-ils, insistant sur la difficulté pour les médecins d’analyser l’état de conscience d’une personne.