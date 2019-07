Affaire Vincent Lambert : ses parents cessent les recours

Ce n'est pas vraiment un apaisement, mais il s'agit sans doute la fin d'une interminable bataille judiciaire. Ce lundi 8 juillet 2019, les parents de Vincent Lambert ont annoncé qu'ils ne déposeraient plus aucun recours pour le maintien en vie de leur fils. Les médecins de l'hôpital de Reims ont interrompu tous les traitements mardi 2 juillet 2019.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.