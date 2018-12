"Violation du secret" : un procès requis contre Jean-Jacques Urvoas, l'ancien Garde des Sceaux et ministre de Hollande

L'ancien locataire de la place Vendôme est soupçonné d'avoir transmis à Thierry Solère, les 4 et 5 mai 2017, "une fiche d'action publique établie par la direction des affaires criminelles et de grâces rendant compte de l'état et des perspectives d'une enquête préliminaire le mettant en cause, puis un courriel d'actualisation de cette fiche", rappelle le communiqué. Selon la loi, le délit de "violation du secret" est passible d'un an de prison et de 15.000 euros d'amende.