Violences conjugales : le combat d'une femme défenestrée par son compagnon et jugée en partie responsable par la justice

Cette femme vit en fauteuil roulant depuis que son ancien compagnon l'a jeté par la fenêtre du deuxième étage de leur appartement. Son ex-copain a été condamné à quinze ans de prison et à verser une indemnisation de 90 000 euros, mais il est insolvable. C'est donc au Fonds de Garantie des Victimes de régler cette somme. Mais la Commission d'indemnisation estime qu'elle était partiellement responsable et refuse de l'indemniser totalement.



