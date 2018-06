Soupçons d'escroquerie : Théo sort libre de sa garde à vue, l'un de ses frères mis en examen

L'enquête est bien antérieure aux faits qui ont exposé Théo à la médiatisation. Un signalement avait été effectué en 2015 à l'Inspection du travail concernant une association de médiation, "Aulnay Events", présidée par un frère de Théo Luhaka et basée à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Une deuxième association, domiciliée dans le XVIIIe arrondissement de Paris, a également fait l'objet d'un signalement, en avril 2017.





Dans le cadre des investigations, le jeune homme ainsi que cinq membres de sa famille avaient été interpellés et placés en garde à vue mardi matin pour un possible détournement de subventions. Mercredi soir, Théo est sorti libre de cette garde à vue, tandis qu'un de ses frères, Mickaël, a été mis en examen ce jeudi et placé sous contrôle judiciaire, indique à l'AFP le parquet de Bobigny.