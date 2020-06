Calais : des policiers qui s'étaient fait passer pour victimes renvoyés en correctionnelle

Selon les PV d'audition des trois policiers, qui racontent l'exact même scénario, Tom Ciotkowski le pousse au niveau du torse, tombe par-dessus la glissière de sécurité et entraîne le chef dans sa chute. Une version démentie par les témoignages du groupe de bénévoles britanniques et leurs vidéos, diffusées à l'audience en juin 2019 : on voit les policiers cherchant à faire partir les bénévoles, un policier lâche un coup de pied. On entend Tom Ciotkowski dire "do not hit women" et prononcer un numéro de matricule. Puis Tom Ciotkowski, qui filme, est bousculé par le brigadier-chef et tombe seul à la renverse par dessus le parapet côté route, au moment où passe un camion. Il est interpellé et placé en garde à vue.