Violences à Dijon : quatre hommes mis en examen

Ils avaient été interpellés après les violences du week-end dernier. Sur les six individus placés jeudi en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur les expéditions punitives, menés pour venger l'agression d'un adolescent par, selon eux, des habitants du quartier des Grésilles à Dijon, deux ont été mis hors de cause. En revanche, les quatre autres hommes ont été, ou sont en passe d'être, mis en examen ce samedi 20 juin, pour les faits qui ont fait "20 victimes physiques identifiées, dont certaines gravement". Le procureur de la République de Dijon, Éric Mathais, l'a lui-même annoncé lors d'une conférence de presse.

Deux d'entre eux, un Russe de 53 ans résidant à Dole et un Français de 41 ans habitant à Dijon, ont déjà été mis en examen. L'un d'entre eux a été incarcéré et l'autre doit être présenté au juge des libertés et de la détention (JLD). Ils ont été "mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de 10 ans de prison et participation à un groupement en vue de la préparation de violences et dégradations", a précisément indiqué le procureur.

Les deux autres suspects, de nationalité russe, un homme de 23 ans vivant à Saint-Etienne et un autre de 29 ans résidant à Troyes, doivent être mis en examen pour les mêmes chefs, mais aussi pour ceux de "violences et dégradations aggravées". Le parquet a également requis leur placement en détention provisoire.