Agression d'un homme aveugle et de son accompagnateur à Paris : le conducteur condamné

Des amendes et une suspension de permis. L'automobiliste qui avait agressé un homme aveugle et son frère auxquels il avait refusé la priorité à un passage piéton parisien en juin a été condamné ce mardi pour "violences volontaires sur personne vulnérable" ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de quatre jours à 2000 euros d'amende dont 1000 avec sursis et 18 mois de suspension de permis.





Cet Espagnol de 68 ans, retraité du bâtiment, a également été condamné à deux amendes, de 750 euros pour violences sans ITT sur le frère jumeau du piéton aveugle, qu'il avait giflé, et 250 euros pour le refus de priorité, détaille l'AFP, précisant qu'il devra verser 1800 euros de dommages et intérêts à l'homme aveugle, 1500 à son frère et 1000 euros chacun au titre des frais de justice.