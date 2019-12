Violences contre des Gilets jaunes : deux mois avec sursis pour un policier

Sur deux vidéos visionnées à l'audience, on voyait ce CRS se saisir d'un pavé au sol, prendre de l'élan et le lancer vers des manifestants, qui se tenaient à "environ huit mètres". Les images ne montrent pas où a atterri le projectile. Des extraits vidéos "ravageurs" pour l'image des forces de l'ordre, avait commenté le président à l'audience, tout en prenant le soin d'évoquer la "foule agressive". De son côté, la défense avait plaidé un "geste de défense" et la relaxe du policier, qui a parlé à l'audience de "scènes de guérilla" tout au long de la manifestation du 1er mai, marquée par de violents heurts à Paris.

Comme pour le premier procès, la scène avait été filmée et largement relayée sur les réseaux sociaux. On y voit un policier gifler à deux reprises un manifestant, faisant voler ses lunettes de soleil. L'homme avait lancé au CRS : "Toi aussi, casse-toi!" Ce policier "va s'expliquer sur les raisons de ce geste. Il convient que ce n'était pas un geste approprié. Nous reviendrons sur le contexte", a dit à l'AFP son avocat Jérôme Andrei.

Depuis le début de leur mouvement de contestation sociale il y a un an, les Gilets jaunes dénoncent régulièrement les "violences policières", l'usage des grenades et lanceurs de balles de défense (LBD) et certains ont porté plainte. Selon des chiffres communiqués le 7 novembre par le parquet de Paris, 212 enquêtes ont été confiées à Paris à l'IGPN, la "police des polices". Parmi elles, 54 procédures ont été classées sans suite et 18 autres ont conduit à l'ouverture d'une information judiciaire.