Violences après la défaite du PSG : 15 personnes jugées ce mardi

Des vitrines cassées, des objets et des vêtements volés, des magasins vandalisés, des voitures et des poubelles brûlées, des policiers visés. Les scènes, qui se sont déroulées dimanche soir aux abords et sur les Champs-Elysées et du parc des Princes après la défaite du PSG face au Bayern Munich en Ligue des champions ont été particulièrement violentes.

Au total, les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation 158 personnes. 151 d'entre elles, dont 49 mineurs ont fait l'objet d'un placement en garde à vue, principalement pour "violences sur personne dépositaire de l'autorité publique", "outrages", "vols aggravés" et recel, ainsi que pour des "dégradations", des "participations à un groupement en vue de commettre des délits" ou des "participations à un attroupement après sommations de se disperser".

Sur les 105 gardes à vue de personnes majeures, 15 seront jugées ce mardi en comparution immédiate. 24 gardes à vue ont été prolongées ce mardi et devraient donner lieu à d'autres comparutions immédiates mercredi. Pour les 66 autres majeurs placés en garde à vue, le parquet de Paris indique qu'il y a eu "7 rappels à la loi, 1 composition pénale, et que 13 gardes à vues ont été levées pour poursuites d'enquête".