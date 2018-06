Violences sexuelles : l'entraîneur d'athlétisme Giscard Samba en garde à vue

L'avocat de la plaignante aujourd'hui âgée de 21 ans indique que "c'est un soulagement pour l'athlète que je défends car sa parole est entendue. Elle est psychologiquement affectée depuis la plainte car dénoncer Giscard Samba, qui dispose d'une certaine notoriété et d'un palmarès, suppose un certain courage qu'elle a eu en poussant la porte d'un commissariat. Elle fait confiance à la police et à la justice pour que la vérité éclate pour elle et les autres athlètes."





De son côté, Adil Sahban, avocat de l'entraîneur, a réagi auprès de France Info : "Mon client est actuellement entendu par la police judiciaire, conformément au souhait qu'il a formulé depuis les attaques qu'il a subies dans la presse. Il a attendu cette convocation avec impatience afin de pouvoir présenter les très nombreuses preuves matérielles dont il dispose, et qui s'ajoutent à plusieurs dizaines de témoignages l'innocentant."





Depuis le début de l'affaire, les deux athlètes phares du groupe, Dimitri Bascou et Aurel Manga, ont toujours défendu leur entraîneur. Pascal Martinot-Lagarde et Cindy Billaud, ex-protégés du technicien, s'en sont en revanche largement désolidarisés.