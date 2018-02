Violences sur une femme : Nicolas Douchez, gardien du RC Lens, un prévenu pas comme les autres

De la présence de sang sur le mur, des traces de coups sur la jeune femme, on n’en saura pas plus. La victime, suite aux confrontations en garde à vue, a décidé d'en rester là. Elle n’est jamais allée, non plus, faire constater de blessures auprès des unités médico-légales (UMJ). Contactée par la greffière quelques jours avant l’audience, elle ne s’est pas présentée au tribunal et n’a formulé aucune demande de dommages et intérêts. Difficile, dans ce cadre, d’entendre l’autre version de l’histoire, de comprendre la nature de cette relation et le contexte d’une violence potentiellement habituelle.

"C’est le dossier banal d’une soirée qui tourne mal." Ainsi débute le réquisitoire de Patrick Garaint, procureur de la République. "A 1,64 gramme d’alcool dans le sang, on n’a plus le contrôle de ses actes. Alors, madame la présidente, pourquoi ce dossier se retrouve-t-il aujourd’hui devant votre tribunal ? Parce que Nicolas Douchez est joueur au RC Lens. Ce garçon a une très belle carrière – malheureusement derrière lui déjà. Moi-même, j’ai joué au foot", se plait à indiquer le procureur sur un ton complice.





Et celui-ci de dérouler l’itinéraire footballistique de Nicolas Douchez, qui "s’est révélé au Toulouse FC, ensuite au PSG, et dont on voit qu’il a une carrière de gardien au-dessus de la moyenne."