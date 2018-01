Policiers attaqués aux cocktails Molotov à Viry-Châtillon : un des suspects viole son contrôle judiciaire

De son côté, le syndicat Alliance s’indigne face au comportement du suspect : "Ne pas respecter un contrôle judiciaire comme ça, ça démontre bien qu'il y a un sentiment d'impunité". Interrogé par Le Parisien, le maire de Viry-Châtillon, Jean-Marie Vilain, abonde : "Tous les habitants attendent que ces personnes soient jugées, et même si c’est long, il faut laisser le temps à la justice et aux enquêteurs de travailler, pour qu’il y ait des peines exemplaires. Pour autant, il est incroyable et scandaleux que les policiers puissent croiser à nouveau cet homme à Grigny. Je comprends leur ras-le-bol. Leur métier est difficile et rien n’est plus douloureux ou insupportable que de relâcher à nouveau quelqu’un qui a participé de près ou de loin à cette attaque. C’est la preuve que ce jeune n’a tiré aucune leçon de ce qu’il s’est passé s’il n’a pas respecté son contrôle judiciaire."