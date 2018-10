"Vous êtes (...), malgré vous, un symbole inadapté" : la lettre cinglante de l'avocat général à Jacqueline Sauvage

Frédéric Chevalier rappelle ainsi que Jacqueline Sauvage s'est battue vingt-cinq ans pour un autre combat : elle s’est mariée, contre l’avis unanime de sa famille, elle a construit une famille, une maison pour l’abriter, et a monté une société. Il souligne sa détermination à bâtir un foyer, et ce jusqu’en 1991. Date à laquelle Norbert entre dans une relation extraconjugale. "Cette relation extraconjugale, était-ce pour vous l’occasion de partir, de laisser votre mari aux bras d’une autre ?" s’interroge-t-il. Avant de répondre "manifestement non". Et d’ajouter : "Cette dame, vous l’avez harcelée, menacée verbalement et physiquement, frappée et violentée. Je ne vous juge pas pour ce comportement. Je m’interroge simplement pour comprendre ce qui vous a guidée dans cette attitude."





En décryptant cette attitude, il considère avoir compris ce premier acte, qui consiste encore à protéger ce qu’elle a construit. Et ce, à tout prix, au détriment peut- être de sa "propre personne". Il se justifie : "Moderne, vous avez pardonné à Norbert. Déterminée, vous ne l’avez pas laissé aux bras d’une autre. Alors, non, cet enfer depuis quarante-sept ans véhiculé, relayé, craché, asséné, cette image, ce slogan prompt à enflammer celles et ceux qui l’entretiennent sans savoir, sans même vouloir savoir, il n’est pas celui que la vérité judiciaire de votre histoire établit, Madame."