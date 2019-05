Voyageuse refusée dans un bus : le chauffeur RATP porte plainte pour "discrimination" et "dénonciation calomnieuse"

Un chauffeur de bus de la RATP, accusé d'avoir refusé pour des motifs religieux une voyageuse parce qu'elle portait une jupe, a porté plainte jeudi 9 mai pour "discrimination" et "dénonciation calomnieuse", a appris l'AFP auprès de son avocat. "Mon client n'a aucune pratique religieuse affectant son activité professionnelle", a déclaré Me Samim Bolaky, dénonçant des "propos fallacieux" de l'écrivain Kamel Bencheikh et de sa fille après l'incident survenu le 30 avril dernier à Paris.





Dans un post Facebook, désormais inaccessible, le père de la jeune femme accusait le machiniste, de confession musulmane, décrit comme "un barbu de type maghrébin" et qui fait l'objet, comme révélé par LCI, d'une procédure disciplinaire, d'avoir refusé d'ouvrir les portes à sa fille et à une de ses amies, à cause de la tenue vestimentaire de la première.