"Wallah on ne tue pas des gens pour un dessin" : au procès Charlie, les accusés condamnent les Kouachi

Metin Karasular, qui précise qu'il est "musulman", se lance dans une défense de la liberté d'expression : "Je ne comprends pas que l'on puisse tuer au nom du prophète. Je ne comprends pas les gens aujourd'hui. A chaque fois que ces gens frappent la France, la France devient encore plus forte. Je n'ai pas de pardon pour ces gens-là. Wallah, on ne tue pas les gens parce qu'ils font un dessin."

Premier à prendre le micro, Willy Prevost revient sur la diffusion des images du raid : "On a vu les photos de ce qu'il s'était passé à Charlie, c'était dur à voir". Abdelazziz Abbad, qui lui succède dans l'exercice le rejoint : "Les photos ça a été un choc". Puis il ajoute : "J'espère que ce procès apportera des réponses aux familles et qu'elles pourront faire leur deuil."

Prolixe, souvent impulsif et parfois très énervé, Ali Riza Polat, principal accusé, s'est dit "désolé" pour son "comportement depuis le début" et promet "d'arrêter d’insulter". "Les familles, elles ont été fortes", dit-il au lendemain d'une journée remplie d'émotion. "Je suis désolé pour les familles. Je me désolidarise de ce qu'ils ont fait les trois (les terroristes Saïd Kouachi, Chérif Kouachi et Amedy Coulibaly, ndlr). J'ai hâte que la vérité sorte. Les familles ne pourront jamais faire leur deuil. Je vais essayer de dire la vérité... Non pardon, je vais dire la vérité. Je voulais dire, elle viendra à partir de mardi", promet-il.

A son tour, Amar Ramdani s'arrête sur les interventions des victimes et de leurs proches. "Des discours de gens intelligents et des témoignages dignes". Celui de Sigolène Vinson, notamment, l'a particulièrement touché. "Les faits, c'est innommables, les images parlent d'elles-mêmes. Charlie Hebdo, je connaissais pas, j'ai jamais lu", clame-t-il. Et de replonger dans son enfance pour trouver mémoire d'une des victimes, Cabu, qu'il avait vu passer dans le "Club Dorothée".

Sur le même ton, Saïd Makhlouf insiste sur le fait qu'il n'est "pas lié aux frères Kouachi". Désolidarisé, il les condamne : "C'est inacceptable de tuer quelqu'un pour un dessin. Je ne parle pas des photos qui étaient atroces. Il n'y a pas de mots pour décrire ça"